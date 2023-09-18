СМИ: Эрдоган обсудит зерновую сделку с генсеком НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.

Уточняется, что будет обсуждаться украинский вопрос, включая зерновую сделку, а также сотрудничество Турции и НАТО.

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Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС «могут разойтись». Турецкий лидер ранее говорил, что западные страны 50 лет не держали слово, которое давали Турции, а также тормозили процесс вступления страны в Евросоюз. Кроме того, Эрдоган сообщил об отсутствии на горизонте перспектив для достижения мира на Украине, передает «Радиоточка НСН».

Ранее президент Турции встретился в Нью-Йорке с миллиардером Илоном Маском для обсуждения возможных инвестиций в промышленность республики.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗерноУкраинаНАТОРеджеп Тайип Эрдоган

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