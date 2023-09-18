СМИ: Эрдоган обсудит зерновую сделку с генсеком НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.

Уточняется, что будет обсуждаться украинский вопрос, включая зерновую сделку, а также сотрудничество Турции и НАТО.