В Киеве заявили, что Украина получила $900 млн от МВФ
Украина получила $900 млн от Международного валютного фонда. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Украина получила на свои счета от МВФ около $900 млн», — написал глава правительства в социальной сети Х.
По словам Шмыгаля, средства направят на финансирование приоритетных расходов украинского бюджета.
Ранее в МВФ одобрили выделение Украине очередного транша, в организации считают, что реализация экономической политики киевских властей в целом идет по плану.
Между тем президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине финансовой помощи на $200 млн, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru