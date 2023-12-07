МВФ оценил потребности Украины в 2024 году в $42 миллиарда

В следующем году Украине потребуется $42 миллиарда из внешних источников, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

Долг за электричество на Украине превысил $1,6 миллиарда

Она уточнила, что сумма необходима для поддержания фискальной и внешней стабильности Украины. Средства выделят США и другие члены стран G7.

Козак отметила, что в ближайшее время МВФ примет решение о выделении Киеву $900 миллионов.

МВФ в октябре создал фонд для сбора $65 миллионов для Киева. Средства пойдут на «реализацию плана по развитию потенциала Украины». О каких именно мероприятиях идет речь информации нет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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