МВФ оценил потребности Украины в 2024 году в $42 миллиарда
В следующем году Украине потребуется $42 миллиарда из внешних источников, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
Она уточнила, что сумма необходима для поддержания фискальной и внешней стабильности Украины. Средства выделят США и другие члены стран G7.
Козак отметила, что в ближайшее время МВФ примет решение о выделении Киеву $900 миллионов.
МВФ в октябре создал фонд для сбора $65 миллионов для Киева. Средства пойдут на «реализацию плана по развитию потенциала Украины». О каких именно мероприятиях идет речь информации нет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru