МВФ оценил потребности Украины в 2024 году в $42 миллиарда

Она уточнила, что сумма необходима для поддержания фискальной и внешней стабильности Украины. Средства выделят США и другие члены стран G7.

Козак отметила, что в ближайшее время МВФ примет решение о выделении Киеву $900 миллионов.

МВФ в октябре создал фонд для сбора $65 миллионов для Киева. Средства пойдут на «реализацию плана по развитию потенциала Украины». О каких именно мероприятиях идет речь информации нет, сообщает «Радиоточка НСН».

