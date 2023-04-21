В Киеве заявили, что система ПВО Patriot уже находится на боевом дежурстве

Ранее, 18 апреля, сообщалось, что американскую систему противовоздушной обороны Patriot доставили на Украину. Отмечалось, что Берлин передал Киеву систему ПВО с ракетами. Также Украина получила от Германии 16 грузовых автомобилей Zetros.

До этого в американском военном ведомстве подтвердили, что украинские военные досрочно прошли курс обучения управлению системой противовоздушной обороны Patriot, передает «Радиоточка НСН».

