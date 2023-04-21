В Киеве заявили, что система ПВО Patriot уже находится на боевом дежурстве
Система ПВО Patriot уже находится на боевом дежурстве на Украине, сообщил командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук.
«Пусковая установка ЗРК Patriot уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины», - написал он в своем Telegram-канале. Он сообщил, что проверил боевые позиции системы на одном из направлений.
Ранее, 18 апреля, сообщалось, что американскую систему противовоздушной обороны Patriot доставили на Украину. Отмечалось, что Берлин передал Киеву систему ПВО с ракетами. Также Украина получила от Германии 16 грузовых автомобилей Zetros.
До этого в американском военном ведомстве подтвердили, что украинские военные досрочно прошли курс обучения управлению системой противовоздушной обороны Patriot, передает «Радиоточка НСН».
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