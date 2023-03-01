В Киеве заявили, что решения уходить из Артемовска нет

Украинские войска не принимали решение выходить из Артемовска. Об этом сообщил пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый, передает телеканал CNN.

При этом, по его словам, если угроза персоналу и обстановке будет значительнее необходимости удерживать территорию, решение о выводе войск будет принято.

Советник президента Украины Александр Роднянский ранее заявил в интервью CNN, что ВСУ при необходимости могут провести «стратегическое отступление» из Артемовска.