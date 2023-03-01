В Киеве заявили, что решения уходить из Артемовска нет
Украинские войска не принимали решение выходить из Артемовска. Об этом сообщил пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый, передает телеканал CNN.
При этом, по его словам, если угроза персоналу и обстановке будет значительнее необходимости удерживать территорию, решение о выводе войск будет принято.
Советник президента Украины Александр Роднянский ранее заявил в интервью CNN, что ВСУ при необходимости могут провести «стратегическое отступление» из Артемовска.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг слухи о том, что ВСУ якобы получили приказ об отступлении из Артемовска. Он отметил, что на сегодняшний день украинская армия активно перебрасывает свои силы в данном направлении в надежде удержать город.
Россия скоро возьмет Артемовск, поскольку Украина от безысходности уже бросает на его защиту детей, заявил ранее в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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