В Киеве завершился митинг против «капитуляции Украины» на переговорах России и США

Акция прошла на Михайловской площади Киева, недалеко от украинского МИДа. Участники вели себя спокойно, держали флаги общественной организации «Свободные люди» и развернули на площади большое белое полотно с надписью «StopPutin». Украинцы призывали мировых лидеров не допустить капитуляции страны.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что диалог ЕС с Россией по вопросам безопасности необходим, но также необходимо ее сдерживание при поддержке Украины.

