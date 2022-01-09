В Киеве завершился митинг против «капитуляции Украины» на переговорах России и США

В Киеве состоялся митинг под лозунгом «не допустить капитуляции Украины» на переговорах России США и НАТО по безопасности в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

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Акция прошла на Михайловской площади Киева, недалеко от украинского МИДа. Участники вели себя спокойно, держали флаги общественной организации «Свободные люди» и развернули на площади большое белое полотно с надписью «StopPutin». Украинцы призывали мировых лидеров не допустить капитуляции страны.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что диалог ЕС с Россией по вопросам безопасности необходим, но также необходимо ее сдерживание при поддержке Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаБезопасностьПереговорыМитингКиев
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