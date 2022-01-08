WSJ пугает США событиями «страшнее войны на Украине»
США важнее «сдерживать» Россию, чем стремиться оперативно решить проблемы Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Журналисты полагают, что Белый дом верит в идею «российского вторжения».
«Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы», — отмечают журналисты, обращая внимание на запланированные переговоры России и НАТО.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Россия выдвигает США ряд требований по безопасности, которые невозможно выполнить. По мнению Блинкена, конечная цель России – обвинить Запад в возможном срыве диалога, сообщает РИА Новости.
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