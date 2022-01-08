WSJ пугает США событиями «страшнее войны на Украине»

Журналисты полагают, что Белый дом верит в идею «российского вторжения».

«Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы», — отмечают журналисты, обращая внимание на запланированные переговоры России и НАТО.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Россия выдвигает США ряд требований по безопасности, которые невозможно выполнить. По мнению Блинкена, конечная цель России – обвинить Запад в возможном срыве диалога, сообщает РИА Новости.

