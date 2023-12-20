В Киеве завели дело по факту распространения подростками нацистской символики

Прокуратура столицы Украины Киева сообщила о возбуждении уголовного дела по факту распространения несовершеннолетними нацистской символики.

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Ранее в СМИ появилось видео с группой подростков. Они держали руках нацистский флаг и ростовую куклу пса.

Дарницкая окружная прокуратура начала досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело по факту распространения нацистской символики, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что правоохранительные органы устанавливают причастных к инциденту лиц.

Как пишет газета The New York Times, Запад может отказаться от поддержки Украины из-за использования армией страны нацистской символики. Исследователь ультраправых движений Майкл Колборн заявил, что киевские власти не думают о последствиях подобных действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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