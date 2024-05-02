Байден выступил на мероприятии с охрипшим голосом
2 мая 202405:33
Американский президент Джо Байден выступил на мероприятии в рамках выборной кампании охрипшим, сообщает пресс-пул Белого дома.
Глава государства заявил, что немного простужен. Байден говорил несколько охрипшим голосом.
Выступление заняло около 10 минут.
Ранее Байден признался, что думал об уходе из жизни после гибели жены и дочери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru