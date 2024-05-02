Байден выступил на мероприятии с охрипшим голосом

Американский президент Джо Байден выступил на мероприятии в рамках выборной кампании охрипшим, сообщает пресс-пул Белого дома.

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Глава государства заявил, что немного простужен. Байден говорил несколько охрипшим голосом.

Выступление заняло около 10 минут.

Ранее Байден признался, что думал об уходе из жизни после гибели жены и дочери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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