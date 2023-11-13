Полянский: Украина и Канада славят нацистов
Россия рассчитывает, что мир после завершения специальной военной операции многое узнает о событиях на Украине и в Канаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.
По его словам, в этих странах открыто прославляют нацистов, а чествование эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько) в Оттаве — лишь верхушкой айсберга. Полянский уверен, что если же копнуть глубже, то вскроется множество неприятных для большинства жителей Канады тайн.
Ранее в МВД России заявили, что ветеран СС Ярослав Хунка (Гунько), которому аплодировали в парламенте Канады, объявлен в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гребенщиков объяснил, почему не возвращается в Россию
- Кушанашвили записал гневное видеообращение после сообщений о госпитализации
- Полянский: Украина и Канада славят нацистов
- СМИ: началась подготовка производства российских истребителей Checkmate
- Пхеньян потребовал распустить Командование ООН в Южной Корее
- Во Франции намерены отказаться от передачи Киеву вооружений
- СМИ: На Украине началась новая фаза конфликта
- В США допустили связь инцидентов с НЛО и внеземных цивилизаций
- СМИ: велосипедистов из РФ не пускают в Финляндию из-за беженцев
- Нетаньяху: Жертвы среди гражданских — сопутствующие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru