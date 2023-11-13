Полянский: Украина и Канада славят нацистов

Россия рассчитывает, что мир после завершения специальной военной операции многое узнает о событиях на Украине и в Канаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

Бывший эсэсовец Хунка решил уехать из Канады после скандала в парламенте

По его словам, в этих странах открыто прославляют нацистов, а чествование эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько) в Оттаве — лишь верхушкой айсберга. Полянский уверен, что если же копнуть глубже, то вскроется множество неприятных для большинства жителей Канады тайн.

Ранее в МВД России заявили, что ветеран СС Ярослав Хунка (Гунько), которому аплодировали в парламенте Канады, объявлен в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Скриншот видео
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