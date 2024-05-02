Украинский постпред при ООН намекнул на атаку на Крымский мост
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на странице в соцсети X на готовящееся нападение на Крымский мост.
Политик опубликовал коллаж из шести «основных типов мостов на 2024 год». На нем изображены «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты», «Керченские мосты». Последняя надпись относится к пустому изображению.
Ранее сообщалось, что Киев до середины июля 2024 года предпримет попытку разрушить Крымский мост. Киев может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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