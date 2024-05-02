Медведчук: Сожжение людей в Одессе организовал Турчинов
Основным организатором сожжения людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года был Александр Турчинов, на тот момент исполняющий обязанности президента Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Политик назвал произошедшее акцией устрашения со стороны украинских властей. Непосредственно на месте за все отвечал Игорь Палица, «который руководил акцией на месте и за «успешное» ее проведение 6 мая 2014 года был назначен губернатором Одесской области».
Медведчук считает, что все причастные к произошедшему «должны понести суровую ответственность».
В событиях в Доме профсоюзов погибли 48 человек, пострадали более 250. Никто до сих пор не был привлечён к ответственности за произошедшее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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