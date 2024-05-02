Медведчук: Сожжение людей в Одессе организовал Турчинов

Политик назвал произошедшее акцией устрашения со стороны украинских властей. Непосредственно на месте за все отвечал Игорь Палица, «который руководил акцией на месте и за «успешное» ее проведение 6 мая 2014 года был назначен губернатором Одесской области».

Медведчук считает, что все причастные к произошедшему «должны понести суровую ответственность».

В событиях в Доме профсоюзов погибли 48 человек, пострадали более 250. Никто до сих пор не был привлечён к ответственности за произошедшее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

