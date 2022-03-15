В Киеве ввели комендантский час

В Киеве вводится комендантский час с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, во время действия комендантского часа запрещено передвигаться по городу без спецпропусков. Исключение составляет выход из дома с целью дойти до укрытия.

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Кличко призвал жителей подготовиться к тому, что двое суток придется находиться дома, а по сигналу тревоги прятаться в укрытии.

Ранее в столице Украины комендантский час вводился с 26 по 28 февраля.


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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:Киев
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