В Киеве ввели комендантский час

В Киеве вводится комендантский час с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, во время действия комендантского часа запрещено передвигаться по городу без спецпропусков. Исключение составляет выход из дома с целью дойти до укрытия.