В Киеве ввели комендантский час
В Киеве вводится комендантский час с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, во время действия комендантского часа запрещено передвигаться по городу без спецпропусков. Исключение составляет выход из дома с целью дойти до укрытия.
Кличко призвал жителей подготовиться к тому, что двое суток придется находиться дома, а по сигналу тревоги прятаться в укрытии.
Ранее в столице Украины комендантский час вводился с 26 по 28 февраля.
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