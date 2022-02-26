Кличко: комендантский час в Киеве вводится до 28 февраля

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что все граждане, которые будут находиться на улицах Киева в период комендантского часа, будут считаться «членами диверсионно-разведывательных групп врага».

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По его словам, комендантский час в столице Украины вводится с 26 февраля «для более эффективной обороны города и безопасности его жителей».

«Внимание! Комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00... вводится до утра 28 февраля», - добавил киевский мэр.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сбежал из Киева во Львов.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:Война На УкраинеУкраинаКиевВиталий Кличко
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