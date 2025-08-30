В Киеве в пятый раз за ночь прогремели взрывы

По данным СМИ, в городе в пятый раз за минувшую ночь прогремели взрывы. В украинской столице действует воздушная тревога.

Кроме того, взрывы прозвучали в Днепропетровске, Житомире, Хмельницкой области.

Ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшую неделю армия РФ нанесла семь групповых ударов по территории Украины, поразив в том числе предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы, склады оперативно-тактических ракет «Сапсан».

