В Киеве в пятый раз за ночь прогремели взрывы
30 августа 202505:27
Несколько серий взрывов произошло в Киеве. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
По данным СМИ, в городе в пятый раз за минувшую ночь прогремели взрывы. В украинской столице действует воздушная тревога.
Кроме того, взрывы прозвучали в Днепропетровске, Житомире, Хмельницкой области.
Ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшую неделю армия РФ нанесла семь групповых ударов по территории Украины, поразив в том числе предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы, склады оперативно-тактических ракет «Сапсан».
