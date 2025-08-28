Посольство Азербайджана в Киеве пострадало при ночных ударах

Здание посольства Азербайджана в Киеве получило повреждения в результате ночной атаки на украинскую столицу, сообщили в МИД страны изданию Report. В дипмиссии уточнили, что ударная волна разбила часть окон, а на крыше консульского отдела появились трещины.

По информации азербайджанской стороны, среди сотрудников пострадавших нет, посольство продолжает работу в штатном режиме.

Ночью и утром 28 августа в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. В результате взрывов движение транспорта в городе частично ограничили, а от пожаров образовался густой смог. По данным городской военной администрации, число погибших достигло 19 человек.

В Минобороны России подчеркнули, что атаки направлены исключительно на военные, энергетические объекты и связанную с ними инфраструктуру, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
