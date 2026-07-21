СМИ: Алиев заявил о переговорах представителей РФ и Германии в Баку

В Баку в июле прошла закрытая встреча бывших высокопоставленных представителей России и Германии, посвященная путям прекращения вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, трансляция которой велась на YouTube, пишет РБК.

Алиев подчеркнул, что территория страны была использована для данных переговоров без ведома официальных властей. Он уточнил, что не может комментировать подробности, так как не присутствовал на мероприятии, однако данные о рейсах подтверждают факт проведения секретных бесед в период с 12 по 14 июля. Он также добавил, что если целью диалога было содействие завершению войны, то Азербайджан может только приветствовать такую инициативу.