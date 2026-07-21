СМИ: Алиев заявил о переговорах представителей РФ и Германии в Баку
В Баку в июле прошла закрытая встреча бывших высокопоставленных представителей России и Германии, посвященная путям прекращения вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, трансляция которой велась на YouTube, пишет РБК.
Алиев подчеркнул, что территория страны была использована для данных переговоров без ведома официальных властей. Он уточнил, что не может комментировать подробности, так как не присутствовал на мероприятии, однако данные о рейсах подтверждают факт проведения секретных бесед в период с 12 по 14 июля. Он также добавил, что если целью диалога было содействие завершению войны, то Азербайджан может только приветствовать такую инициативу.
Со своей стороны канцлер Германии Фридрих Мерц не подтвердил данную информацию. Немецкий политик заявил, что ему абсолютно ничего не известно о каких-либо подобных контактах или переговорах на территории Азербайджана.
В ФРГ политики ждут подходящего момента для начала переговоров с Москвой, но он не наступит, так как они верят в военный успех Украины, ранее рассказал в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар.
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