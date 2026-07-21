Жителям Крыма, сидевшим без света, выделят 5 млрд рублей
Министерство финансов Российской Федерации дополнительно направит Республике Крым 5 млрд рублей для выплаты компенсаций жителям, оставшимся без электроснабжения более двух суток. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, данное решение уже согласовано с президентом страны. Все жители, подпадающие под эту категорию и подавшие соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат денежную выплату в размере 15 тысяч рублей.
Кроме того, на федеральном уровне прорабатываются дополнительные меры поддержки для представителей бизнеса. В частности, совместно с Министерством труда утверждена схема выплаты двух третей средней заработной платы работникам предприятий, вынужденно переведенных в режим простоя.
Полный перечень окончательных решений будет обнародован до конца следующей недели после завершения всех необходимых согласований, подчеркнул Аксенов.
Ситуация с подачей электроэнергии обострилась в Крыму и Севастополе в середине июля, когда был введен график веерных отключений из-за атак украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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