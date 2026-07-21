Жителям Крыма, сидевшим без света, выделят 5 млрд рублей

Министерство финансов Российской Федерации дополнительно направит Республике Крым 5 млрд рублей для выплаты компенсаций жителям, оставшимся без электроснабжения более двух суток. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, данное решение уже согласовано с президентом страны. Все жители, подпадающие под эту категорию и подавшие соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат денежную выплату в размере 15 тысяч рублей.