Жителям Крыма, сидевшим без света, выделят 5 млрд рублей

Министерство финансов Российской Федерации дополнительно направит Республике Крым 5 млрд рублей для выплаты компенсаций жителям, оставшимся без электроснабжения более двух суток. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, данное решение уже согласовано с президентом страны. Все жители, подпадающие под эту категорию и подавшие соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат денежную выплату в размере 15 тысяч рублей.

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Кроме того, на федеральном уровне прорабатываются дополнительные меры поддержки для представителей бизнеса. В частности, совместно с Министерством труда утверждена схема выплаты двух третей средней заработной платы работникам предприятий, вынужденно переведенных в режим простоя.

Полный перечень окончательных решений будет обнародован до конца следующей недели после завершения всех необходимых согласований, подчеркнул Аксенов.

Ситуация с подачей электроэнергии обострилась в Крыму и Севастополе в середине июля, когда был введен график веерных отключений из-за атак украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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