В Московском и Ленинградском регионах сократились очереди на АЗС
Ситуация с доступностью бензина на автозаправочных станциях в Московской и Ленинградской областях заметно улучшилась. По данным сервиса «Топливо» Т-Банка, за период с 11 по 19 июля доля АЗС, подтвердивших наличие горючего, выросла примерно на 6 процентных пунктов, пишет «Коммерсант».
Параллельно с этим сократилось количество жалоб автомобилистов на долгое ожидание обслуживания операторами заправок. Доля сообщений о необходимости стоять в очереди более получаса упала с 36% до 22%, при этом число отзывов об отсутствии заторов на заправках увеличилось с 25% до 40%.
Эксперты подчеркивают, что в масштабах всей страны значительного падения реализации горючего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не зафиксировано. Всплески потребительского интереса носили исключительно локальный характер и провоцировали лишь краткосрочный дефицит бензина в отдельных субъектах РФ.
Между тем ФАС возбудила 15 дел против участников рынка нефтепродуктов в регионах России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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