В Московском и Ленинградском регионах сократились очереди на АЗС

Ситуация с доступностью бензина на автозаправочных станциях в Московской и Ленинградской областях заметно улучшилась. По данным сервиса «Топливо» Т-Банка, за период с 11 по 19 июля доля АЗС, подтвердивших наличие горючего, выросла примерно на 6 процентных пунктов, пишет «Коммерсант».

Параллельно с этим сократилось количество жалоб автомобилистов на долгое ожидание обслуживания операторами заправок. Доля сообщений о необходимости стоять в очереди более получаса упала с 36% до 22%, при этом число отзывов об отсутствии заторов на заправках увеличилось с 25% до 40%.