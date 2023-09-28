В Киеве создателей колл-центров арестовали за обман иностранцев

В столице Украины арестовали создателей колл-центров, вымогавших деньги у иностранцев. Об этом сообщается в Telegram-канале Нацполиции.

Аферистов, обманувших 7000 россиян на 80 млн рублей, задержали в Крыму

Отмечается, что злоумышленники организовали фишинговые колл-центры в Киеве и обманули десятки иностранцев. Ущерб от их действий оценили в $81,2 тысячи.

В мошеннических организациях работало более 40 человек. Своих жертв преступники находили на интернет-площадках.

«Аферисты убеждали своих собеседников перейти по фишинговым ссылкам для оплаты товаров или услуг», - уточнили в Нацполиции.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины объявили набор новых сотрудников в колл-центры для вымогательства денег у россиян и граждан стран СНГ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоКиевУкраина

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