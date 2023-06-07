Аферистов, обманувших 7000 россиян на 80 млн рублей, задержали в Крыму

Отмечается, что преступники убеждали граждан приобретать у них БАДы, после чего связывались с жертвами под личиной сотрудников правоохранительных органов и убеждали их в том, что добавки поддельные. Затем аферисты предлагали пострадавшим вернуть деньги за товар и пообщаться с юристом. После этого на связь с клиентами выходил лжеадвокат, якобы способный помочь жертвам получить назад свои деньги.

Колл-центр, откуда звонили злоумышленники, располагался в Симферополе. Правоохранители обнаружили в нем несколько телефонов, с которых преступники звонили пострадавшим.

Ранее полицейские и работники прокуратуры пресекли работу незаконной криптофермы в Иркутске, функционирующей на трансформаторной подстанции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

