В Киеве сообщили о повреждении половины объектов энергосистемы Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что половина объектов энергосистемы страны повреждена, пишет ТАСС.

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По его словам, часть из этих объектов полностью разрушена. Министр отметил, что подтверждено 271 попадание по энергетической инфраструктуре.

Киев ранее попросил Евросоюз увеличить объемы поставок электроэнергии в два раза - с тысячи до двух тысяч мегаватт. Это необходимо для поддержки электросети страны, отметили власти.

США в марте 2023 года предоставили Украине $400 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скрин с видео / соцсети
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