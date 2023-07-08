В Киеве сообщили о повреждении половины объектов энергосистемы Украины

По его словам, часть из этих объектов полностью разрушена. Министр отметил, что подтверждено 271 попадание по энергетической инфраструктуре.

Киев ранее попросил Евросоюз увеличить объемы поставок электроэнергии в два раза - с тысячи до двух тысяч мегаватт. Это необходимо для поддержки электросети страны, отметили власти.

США в марте 2023 года предоставили Украине $400 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщает «Радиоточка НСН».

