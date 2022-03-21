В Киеве снова ввели 35-часовой комендантский час
Комендантский час вводится в украинской столице с 9 вечера 21 марта до 8 утра 23 марта. Об этом заявили в Киевской областной военной администрации.
«В Киеве и Киевской области вводится усиленный комендантский час с 20.00 (21.00 мск) 21 марта до 07.00 (8.00 мск) 23 марта. Без спецпропусков будет запрещено передвижение по городу!», - указала администрация в своем Telegram-канале.
В городском руководстве подчеркнули, что выходить можно только для укрытия в бомбоубежище. Ранее комендантский час в Киеве и области уже вводился 15 марта в связи с военной спецоперацией российских войск, начатой 24 февраля.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник ввел комендантский час в освобожденных районах ЛНР с девяти вечера до пяти утра. Это следует из указа, опубликованного на сайте ЛНР.
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