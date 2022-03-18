Глава ЛНР ввел комендантский час на взятых под контроль территориях
18 марта 202217:18
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник ввел комендантский час в освобожденных районах ЛНР с девяти вечера до пяти утра. Это следует из указа, опубликованного на сайте ЛНР.
Указ подписан Пасечником. Он также заявил, что силы республики взяли под контроль почти всю территорию ЛНР.
Ранее Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru