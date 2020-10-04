В Киеве расценили решения контактной группы по Донбассу не обязательными для исполнения

«Трехсторонняя контактная группа - это консультационная площадка. Это не представительство государства, соответственно, любые решения, которые принимает ТКГ, не несут политических обязательств для государства Украина», - цитирует Ермака ТАСС.

Ермак подчеркнул, что выработанные ТКГ решения лишь впоследствии «имплементируются через органы, которые могут эти решения уже юридически и политически принимать».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители Донбасса отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию. Для урегулирования конфликта представители Украины, России, Франции и Германии выработали в ходе консультаций Минские соглашения. Согласно им, восстановление контроля Вооруженных сил Украины на границе с Россией возможно только после того, как будет проведена амнистия и согласован особый статус этих территорий.

Для реализации этих соглашений была сформирована трехсторонняя контактная группы по урегулированию конфликта в Донбассе, в которую вошли представители властей Украины, России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на юго-востоке Украины.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире НСН рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский в ситуации с отставкой Витольда Фокина в очередной раз проявил свою несамостоятельность.

«Витольд Павлович Фокин относится к категории тех политиков, государственных деятелей, у которых есть твердая точка зрения и твердое понимание, как можно урегулировать этот конфликт на Украине. Это человек с громадным опытом, которого я глубоко уважаю. И Зеленский в этой ситуации в очередной раз проявил свою несамостоятельность, готовность прогибаться перед кем угодно и сам себя лишил возможности иметь опытного, знающего переговорщика, который мог принести очень большую пользу в деле мирного урегулирования на Украине», - сказал Азаров.

