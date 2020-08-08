Кравчук раскрыл способы для полного прекращения огня в Донбассе

«Мы видим, что это надо сделать через переговоры - раз, через дискуссии - два, через компромиссы - три и через соответствующие уступки, которые могут быть допущены только в одном случае - когда это будет и с той, и с другой стороны», - пояснил Кучма, отвечая на вопрос, как достичь прекращения огня на Донбассе в эфире Obozrevatel TV.

Ранее НСН писала, что Кравчук возглавил украинскую делегацию вместо экс-президента Украины Леонида Кучмы. Кравчук видит свою миссию во главе украинской делегации в контактной группе по Донбассу в том, чтобы война в стране закончилась. Об этом он заявил в интервью изданию РБК-Украина. По словам Кравчука, для этого он будет делать все возможное, в том числе идти на компромиссы. Какие именно компромиссы имеются в виду, политик не уточнил.



