«Украине мир не нужен». Азаров объяснил отставку переговорщика по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с поста первого заместителя главы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу из-за его публичных высказываний. В недавнем интервью одному из украинских изданий Фокин заявил, что принятие особого статуса Донбасса, скорее всего, приведёт к миру и выступил за всеобъемлющую амнистию.

Бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире НСН рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский в ситуации с отставкой Витольда Фокина в очередной раз проявил свою несамостоятельность.

«Витольд Павлович Фокин относится к категории тех политиков, государственных деятелей, у которых есть твердая точка зрения и твердое понимание, как можно урегулировать этот конфликт на Украине. Это человек с громадным опытом, которого я глубоко уважаю. И Зеленский в этой ситуации в очередной раз проявил свою несамостоятельность, готовность прогибаться перед кем угодно и сам себя лишил возможности иметь опытного, знающего переговорщика, который мог принести очень большую пользу в деле мирного урегулирования на Украине», - сказал Азаров.