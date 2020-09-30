«Украине мир не нужен». Азаров объяснил отставку переговорщика по Донбассу
Бывший премьер-министр Украины назвал отставку первого замглавы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу признаком слабости украинского президента.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с поста первого заместителя главы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу из-за его публичных высказываний. В недавнем интервью одному из украинских изданий Фокин заявил, что принятие особого статуса Донбасса, скорее всего, приведёт к миру и выступил за всеобъемлющую амнистию.
Бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире НСН рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский в ситуации с отставкой Витольда Фокина в очередной раз проявил свою несамостоятельность.
«Витольд Павлович Фокин относится к категории тех политиков, государственных деятелей, у которых есть твердая точка зрения и твердое понимание, как можно урегулировать этот конфликт на Украине. Это человек с громадным опытом, которого я глубоко уважаю. И Зеленский в этой ситуации в очередной раз проявил свою несамостоятельность, готовность прогибаться перед кем угодно и сам себя лишил возможности иметь опытного, знающего переговорщика, который мог принести очень большую пользу в деле мирного урегулирования на Украине», - сказал Азаров.
Он подчеркнул, что единственный рабочий план урегулирования конфликта на Украине – это Минские соглашения, которые подтверждены Советом Безопасности ООН.
«Никому среди руководителей Украины мир не нужен, все они ждут итогов выборов в США и новых указаний от своего хозяина», - посетовал бывший премьер-министр Украины.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители Донбасса отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию. Для урегулирования конфликта представители Украины, России, Франции и Германии выработали в ходе консультаций Минские соглашения. Согласно им, восстановление контроля Вооруженных сил Украины на границе с Россией возможно только после того, как будет проведена амнистия и согласован особый статус этих территорий.
Для реализации этих соглашений была сформирована трехсторонняя контактная группы по урегулированию конфликта в Донбассе, в которую вошли представители властей Украины, России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на юго-востоке Украины.
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