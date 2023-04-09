В Киеве рассказали, что объемы золотовалютных резервов Украины составляют $30 млрд

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают 30 млрд долларов», — цитирует Устенко Газета.ru.

Устенко заверяет, что эти средства позволят полностью покрыть весь импорт в страну в ближайшие пять месяцев.

Ранее в Нацбанке прогнозировали рост объемов международных резервов страны при поддержке финансовой помощи Запада до $27 млрд к концу 2023 года.

