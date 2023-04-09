В Киеве рассказали, что объемы золотовалютных резервов Украины составляют $30 млрд
9 апреля 202308:57
По словам советника президента Украины Олега Устенко, объем золотовалютных резервов страны составляет $30 млрд. Эти данные приводят украинские СМИ.
«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают 30 млрд долларов», — цитирует Устенко Газета.ru.
Устенко заверяет, что эти средства позволят полностью покрыть весь импорт в страну в ближайшие пять месяцев.
Ранее в Нацбанке прогнозировали рост объемов международных резервов страны при поддержке финансовой помощи Запада до $27 млрд к концу 2023 года.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 955 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 956 / сут.
- Французский политик Филиппо обратил внимание на игнорирование Урсулы фон дер Ляйен в КНР
- В Киеве рассказали, что объемы золотовалютных резервов Украины составляют $30 млрд
- СМИ: ВКС РФ применяют против армии Украины «умные бомбы»
- В США прогнозируют поражение ВСУ даже при успешном наступлении
- «Спартак» и «Динамо» сыграли 3:3 в московском дерби
- Захарова осудила Запад за лицемерие из-за гибели военкора Татарского
- Российские бойцы захватили опорный пункт на Кременском участке фронта
- Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга сотрудничает со следствием
- СМИ: разведка РФ могла получить опасную для ВСУ информацию из-за утечки данных
- США могут отправить своих военных на Тайвань в случае китайской агрессии
8 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru