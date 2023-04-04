СМИ: Бюджет США на помощь Украине закончится к сентябрю

США вскоре исчерпают средства для помощи Украине, Вашингтон может к сентябрю лишиться возможности поддерживать Киев. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Издание отмечает, что ранее поддержка Запада была твердой, но невозможно гарантировать ее бесконечно. К осени бюджет США на военную помощь Киеву закончится.

Кроме того, по данным газеты, последний направленный украинской стороне транш артиллерийских снарядов и ракет был «последней попыткой» помочь Украине, отмечает Ura.ru.

Ранее в Белом доме выразили уверенность, что у Вашингтона хватит средств для оказания помощи Киеву до конца сентября — окончания текущего финансового года, пишет RT.

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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