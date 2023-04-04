СМИ: Бюджет США на помощь Украине закончится к сентябрю

Издание отмечает, что ранее поддержка Запада была твердой, но невозможно гарантировать ее бесконечно. К осени бюджет США на военную помощь Киеву закончится.

Кроме того, по данным газеты, последний направленный украинской стороне транш артиллерийских снарядов и ракет был «последней попыткой» помочь Украине, отмечает Ura.ru.

Ранее в Белом доме выразили уверенность, что у Вашингтона хватит средств для оказания помощи Киеву до конца сентября — окончания текущего финансового года, пишет RT.

