СМИ: Бюджет США на помощь Украине закончится к сентябрю
США вскоре исчерпают средства для помощи Украине, Вашингтон может к сентябрю лишиться возможности поддерживать Киев. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Издание отмечает, что ранее поддержка Запада была твердой, но невозможно гарантировать ее бесконечно. К осени бюджет США на военную помощь Киеву закончится.
Кроме того, по данным газеты, последний направленный украинской стороне транш артиллерийских снарядов и ракет был «последней попыткой» помочь Украине, отмечает Ura.ru.
Ранее в Белом доме выразили уверенность, что у Вашингтона хватит средств для оказания помощи Киеву до конца сентября — окончания текущего финансового года, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru