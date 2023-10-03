В Киеве пьяный военный застрелил двух сослуживцев

Уточняется, что убийство произошло в ночь на вторник. Стрелком оказался Константин Кирияченко, который, будучи пьяным, застрелил двух товарищей из-за конфликта.

Преступник попытался скрыться с места преступления, но спустя пару часов был пойман. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что солдаты ВСУ застрелили сослуживца для попадания в плен.

