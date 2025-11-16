СМИ: Самый высокий в мире отель открылся в Дубае

В ОАЭ в Дубае открыли официально признанный самым высоким в мире отель «Ciel Dubai Marina». Об этом сообщает издание «The National».

Отмечается, что в гостиницу уже заехали первые постояльцы.

Известно, что высота здания составляет 377 м, и в 82-этажном отеле насчитывается 1 тысяча 4 номера. Новая гостиница на 21 м выше «Gevora Hotel». Этот отель также находится в Дубае, и его высота достигает 356 м.

Туроператоры назвали бонусы единой визы стран Персидского залива

К слову, самое высокое по состоянию на 2025 год здание в мире тоже расположено в ОАЭ. Речь идет о дубайской башне Бурдж-Халифа, высота которой составляет 828 м. При этом в ближайшие годы в Саудовской Аравии должно завершиться строительство Jeddah Tower. Высота этого здания будет достигать более 1 тысячи м, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее российский продюсер Яна Рудковская сообщила спецкору НСН, что собирается совместно с мужем фигуристом Евгением Плющенко открыть сеть исторических бутик-отелей в полуразрушенных усадьбах в России.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ТуризмОтелиОАЭДубай

