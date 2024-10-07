СМИ Украины сообщили о взрывах в Киеве

Всего прозвучало минимум три взрыва — два в Киеве, еще один — в Староконстантинове Хмельницкой области.

По предварительной информации ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре противника.

Ране стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по судну со снарядами для Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

