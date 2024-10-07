СМИ Украины сообщили о взрывах в Киеве
7 октября 202408:48
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН.
Всего прозвучало минимум три взрыва — два в Киеве, еще один — в Староконстантинове Хмельницкой области.
По предварительной информации ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре противника.
Ране стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по судну со снарядами для Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru