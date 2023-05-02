В Киеве появится военное кладбище

Верховная Рада поддержала закон о создании Киеве национального военного кладбища. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

Под Киевом построят национальное военное кладбище на миллион квадратных метров

Кладбище будет расположено на Броварском проспекте. Согласно закону, что для его создания могут быть изъяты лесные земли без возмещения ущерба.

На нем предлагается разрешить перезахоронить украинцев, которых, начиная с 2014 года, награждали орденом «Золотой Звезды», а также «выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ВСУУкраинаКладбища

Горячие новости

Все новости

партнеры