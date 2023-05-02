В Киеве появится военное кладбище

Кладбище будет расположено на Броварском проспекте. Согласно закону, что для его создания могут быть изъяты лесные земли без возмещения ущерба.

На нем предлагается разрешить перезахоронить украинцев, которых, начиная с 2014 года, награждали орденом «Золотой Звезды», а также «выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке».

