В Киеве появится военное кладбище
2 мая 202318:24
Верховная Рада поддержала закон о создании Киеве национального военного кладбища. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.
Кладбище будет расположено на Броварском проспекте. Согласно закону, что для его создания могут быть изъяты лесные земли без возмещения ущерба.
На нем предлагается разрешить перезахоронить украинцев, которых, начиная с 2014 года, награждали орденом «Золотой Звезды», а также «выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке».
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2 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru