Под Киевом построят национальное военное кладбище на миллион квадратных метров

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о строительстве мемориального военного кладбища в городе Быковня, сообщают местные СМИ.

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Политик отметил, что его созданием занимается государство, место было определено правительством.

Общая площадь кладбища составит почти 100 гектаров, под него уйдут 90 гектаров госземли и восемь гектаров собственности города. В Быковне также находится польское военное кладбище.

Ранееоснователь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил Зеленскомуперебросить бойцов под Артемовск, чтобы потом наградить их посмертно, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:ПохороныВиталий Кличко

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