Под Киевом построят национальное военное кладбище на миллион квадратных метров

Политик отметил, что его созданием занимается государство, место было определено правительством.

Общая площадь кладбища составит почти 100 гектаров, под него уйдут 90 гектаров госземли и восемь гектаров собственности города. В Быковне также находится польское военное кладбище.

Ранееоснователь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил Зеленскомуперебросить бойцов под Артемовск, чтобы потом наградить их посмертно, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».