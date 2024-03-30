В Киеве попытались объяснить кадровые решения Зеленского
Отставки советников и уполномоченных в офисе президента Украины Владимира Зеленского пресс-секретарь Сергей Никифоpов объяснил необходимостью «оптимизации» штата.
«Сегодняшнее увольнение советников и помощников Зеленского связано с оптимизацией штата офиса», - цитирует пресс-секретаря украинского лидера агентство РБК-Украина.
По словам Никифорова, Зеленский ожидает, что в других органах власти будут приняты аналогичные решения.
Ранее Владимир Зеленский освободил от ранее занимаемых должностей своих советников Сергея Трофимова, Олега Устенко, Михаила Радуцкого и первого советника, основателя студии «Квартал-95» Сергея Шефира. Глава Украины также уволил и двоих уполномоченных. Алена Вербицкая занималась вопросами обеспечения прав защитников Украины, а Наталья Пушкарева - вопросами волонтерской деятельности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru