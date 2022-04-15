В Киеве переименовали сквер «дружбы с Москвой» в честь «героев Мариуполя»

Горсовет Киева переименовал сквер «дружбы Киева и Москвы» в сквер «героев Мариуполя». Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко на своем сайте.

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По его словам, в Киеве есть еще десятки улиц и объектов, переименование которых актуально. Кличко отметил, что новые названия уже прорабатываются.

Ранее одну из улиц Волновахи переименовали в честь командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики (ДНР), героя России Владимира Жоги.

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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:Виталий КличкоУкраина
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