В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве была объявлена воздушная тревога, сообщает «Страна.ua».

СМИ: Вашингтон может объявить о новой помощи Киеву

В городе прогремел взрыв. Пока неизвестно, есть ли какие-либо разрушения.

Ранее воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

Напомним, в Харькове на востоке Украины прогремело несколько взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывСпецоперацияУкраинаКиев

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