В Киеве объявлена воздушная тревога

В городе прогремел взрыв. Пока неизвестно, есть ли какие-либо разрушения.

Ранее воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

Напомним, в Харькове на востоке Украины прогремело несколько взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

