В Киеве объявлена воздушная тревога
9 мая 202306:40
В Киеве была объявлена воздушная тревога, сообщает «Страна.ua».
В городе прогремел взрыв. Пока неизвестно, есть ли какие-либо разрушения.
Ранее воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
Напомним, в Харькове на востоке Украины прогремело несколько взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru