СМИ: Вашингтон может объявить о новой помощи Киеву
9 мая 202306:25
Американские власти 9 мая могут объявить о новой военной помощи Киеву, сообщает Associated Press.
Речь идет о сумме в 1,2 миллиарда долларов. Средства будут направлены на укрепление ПВО бывшей советской республики.
Также помощь будет включать боеприпасы и беспилотники.
Ранее стало известно, что эффективность установок HIMARS на Украине снизилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru