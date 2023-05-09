СМИ: Вашингтон может объявить о новой помощи Киеву

Речь идет о сумме в 1,2 миллиарда долларов. Средства будут направлены на укрепление ПВО бывшей советской республики.

Также помощь будет включать боеприпасы и беспилотники.

Ранее стало известно, что эффективность установок HIMARS на Украине снизилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

