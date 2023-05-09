СМИ: Вашингтон может объявить о новой помощи Киеву

Американские власти 9 мая могут объявить о новой военной помощи Киеву, сообщает Associated Press.

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Речь идет о сумме в 1,2 миллиарда долларов. Средства будут направлены на укрепление ПВО бывшей советской республики.

Также помощь будет включать боеприпасы и беспилотники.

Ранее стало известно, что эффективность установок HIMARS на Украине снизилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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