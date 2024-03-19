В Киеве объявили о принудительной эвакуации детей с подконтрольной части ДНР

Из девяти населенных пунктов на подконтрольной Киеву части ДНР эвакуируют несовершеннолетних, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире ТВ.

Власти Харьковской области объявили об эвакуации 57 населенных пунктов

По ее словам, эвакуация уже началась. Речь идет о населенных пунктах в районе Авдеевки.

В начале марта украинское издание «Страна» сообщало, что власти Украины принудительно эвакуировали детей и их родителей в четырех населенных пунктах ДНР.

Ранее Министерство по вопросам реинтегации Украины заявило, что с августа 2022 года Киев эвакуировал с подконтрольной части ДНР около 100 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дэн Леви/РИА Новости
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