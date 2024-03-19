В Киеве объявили о принудительной эвакуации детей с подконтрольной части ДНР

По ее словам, эвакуация уже началась. Речь идет о населенных пунктах в районе Авдеевки.

В начале марта украинское издание «Страна» сообщало, что власти Украины принудительно эвакуировали детей и их родителей в четырех населенных пунктах ДНР.

Ранее Министерство по вопросам реинтегации Украины заявило, что с августа 2022 года Киев эвакуировал с подконтрольной части ДНР около 100 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

