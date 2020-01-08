В Киеве не хотят «проедать» российский штраф

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал Н, на что будут потрачены 2,9 миллиарда долларов, которые заплатит Россия по решению Стокгольмского арбитража.

Коболев заверил, что деньги не будут израсходованы до тех пор, пока компания не проведет встречу с акционером — украинским правительством, которое изложит свое видение дивидендов и налоговой политики.

По словам Коболева, эти деньги важно «не проедать», а направить в области, которые в будущем смогут создать дополнительную экономическую ценность, пишет Газета.ру.