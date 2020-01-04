Стали известны подробности мирового соглашения «Нафтогаза» с «Газпромом»
«Нафтогаз» совместно с «Газпромом» должны до конца текущего месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков. Об этом информирует пресс-служба украинской компании.
Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа. Такое развитие событий стало возможным после урегулирования споров, а также отказа от дальнейших претензий друг к другу. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что страна благодаря новому контракту получит за пять лет не менее семи миллиардов долларов.
Ранее в украинском «Нафтогазе» высказали недовольство по поводу участия в соглашении с «Газпромом» по транзиту газа через территорию Украины. Как писала НСН, глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев считает, что «Газпром» решил не брать на себя риски «неэффективного украинского законодательства», которое не соответствуют европейскому в части регулировки рынка природного газа.
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