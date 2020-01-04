Транзит российского газа через Украину с начала этого года упал в 5,3 раза в сравнении со средними показателями декабря 2019 года. Такие данные были обнародованы компанией «Оператор ГТС Украины», пишет RT.

Поясняется, что средний показатель транзита составлял около 261 миллиона кубометров газа, а 31 декабря через украинскую газотранспортную систему было прокачано уже 220,05 миллиона кубометров. Нa следующий день, первого янвaря, объем состaвил лишь 49,3 миллионa кубометров гaзa, a второго янвaря сокрaтился до 38,8 миллионa кубометров.

Также в субботу, 4 января стали известны подробности мирового соглашения «Нафтогаза» с «Газпромом». Компании должны до конца текущего месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков. Об этом информирует пресс-служба украинской компании.