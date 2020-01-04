Названа причина резкого снижения транзита российского газа через Украину
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН объяснил резкое снижение транзита российского газа через Украину и механизм отказа газовых госкомпаний от взаимных судебных исков.
Транзит российского газа через Украину с начала этого года упал в 5,3 раза в сравнении со средними показателями декабря 2019 года. Такие данные были обнародованы компанией «Оператор ГТС Украины», пишет RT.
Поясняется, что средний показатель транзита составлял около 261 миллиона кубометров газа, а 31 декабря через украинскую газотранспортную систему было прокачано уже 220,05 миллиона кубометров. Нa следующий день, первого янвaря, объем состaвил лишь 49,3 миллионa кубометров гaзa, a второго янвaря сокрaтился до 38,8 миллионa кубометров.
Также в субботу, 4 января стали известны подробности мирового соглашения «Нафтогаза» с «Газпромом». Компании должны до конца текущего месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков. Об этом информирует пресс-служба украинской компании.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН пояснил, с чем связано уменьшение объема транзита российского газа через ГТС Украины более, чем в пять раз.
«Во-первых, состоялся запуск российского газопровода «Турецкий поток», который часть объемов транзитного топлива забрал. Во-вторых, «Газпром» может пойти на то, чтобы не пользоваться в полном объеме газотранспортной системой Украины зимой.
Российская компания готовилась к худшему сценарию с «Нафтогазом» и закачивала газ в газовые хранилища Европы. Поэтому возможно, что «Газпром» будет в первом квартале выбирать газ и отдавать его оттуда. Если же «Газпром» сейчас начнет качать газ через Украину, это приведет к жесткому затовариванию рынка. Получится, что Россия выйдет из отопительного сезона с полными хранилищами газа в Европе. Соответственно, европейцы не будут покупать газ, потому что он уже есть у них в хранилищах, а «Газпрому» придется еще и платить за его хранение. Цены на рынке упадут. Поэтому «Газпром» может не пользоваться украинским транзитом.
Если поквартальные объемы транзита газа в договоре «Газпрома» и «Нафтогаза» не предусмотрены, то, в целом по году российская компания выйдет на запланированные 65 млрд кубов без нарушений», - пояснил эксперт.
Игорь Юшков также оценил подробности мирового соглашения «Нафтогаза» с «Газпромом», в соответствии с которыми компании должны уведомить Стокгольмский арбитраж об отказе от взаимных судебных исков. Эксперт считает, что неожиданностей в этом процессе не будет.
«Газпром» и «Нафтогаз», уведомляя Стокгольмский арбитражный суд о заключенном между ними мировом соглашении, подтверждают взятые на себя обязательства о взаимном отзыве судебных исков. Это обязывающее соглашение было об отзыве исков по договору между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контракту 200 9 года. Сюрпризов быть не должно. Дальше могут быть суды по потере активов «Нафтогаза Украины» в Крыму, но разбирательство будут вести уже Украина и Россия как государства», - заявил собеседник НСН.
Ранее НСН рассказала, как соглашение между Россией и Украиной по транзиту газа с 2020 по 2024 годы едва не оказалось под угрозой срыва, и почему его все-таки успели подписать.
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