В Киеве назвали удары по Крыму элементом подготовки к контрнаступлению

Глава пресс-центра ​Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала атаки беспилотников ВСУ в Крыму, передают СМИ.

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По ее словам, атака на нефтебазу в Севастополе является элементом подготовки Украины к контрнаступлению. Когда ВСУ начнут активные действия Гуменюк не уточнила.

Накануне украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Севастополе. Один из дронов сбили на постах наблюдения Черноморского флота.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал наступление на Крым. Он полагает, что ВСУ смогут оттеснить российские силы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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