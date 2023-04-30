В Киеве назвали удары по Крыму элементом подготовки к контрнаступлению

По ее словам, атака на нефтебазу в Севастополе является элементом подготовки Украины к контрнаступлению. Когда ВСУ начнут активные действия Гуменюк не уточнила.

Накануне украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Севастополе. Один из дронов сбили на постах наблюдения Черноморского флота.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал наступление на Крым. Он полагает, что ВСУ смогут оттеснить российские силы, сообщает «Радиоточка НСН».

