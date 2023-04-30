В Киеве назвали удары по Крыму элементом подготовки к контрнаступлению
Глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала атаки беспилотников ВСУ в Крыму, передают СМИ.
По ее словам, атака на нефтебазу в Севастополе является элементом подготовки Украины к контрнаступлению. Когда ВСУ начнут активные действия Гуменюк не уточнила.
Накануне украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Севастополе. Один из дронов сбили на постах наблюдения Черноморского флота.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал наступление на Крым. Он полагает, что ВСУ смогут оттеснить российские силы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru