В Киеве назвали сроки захвата Донбасса

На захват Донбасса украинской армии потребуется меньше суток, заявил бывший командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1».

По его словам, главное в случае военного сценария — «очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться», сообщает Ura.ru.

Сергей Наев добавил, что затем на «освобождённой территории» Национальная гвардия и Национальная полиция должны начать специальные мероприятия, передаёт RT.