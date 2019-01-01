Стрелков предрёк захват Донбасса за двое суток

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим понадобится меньше суток. Такую позицию озвучил в эфире украинского ТВ бывший командующий операцией объединённых сил Украины (ООС) Сергей Наев.

По его словам, в таком случае главным является «очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться, а на освобождённой территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры.

Бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР, глава общественного движения «Новороссия» Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что такой вариант развития событий возможен, но только сроки операции он несколько увеличил.

«Насчет суток, это он загнул, но за двое-трое суток, если российские силы не поддержат, пожалуй, справятся. Смогут взять под контроль большую часть территории. За сутки не сумеют справиться, просто потому, что украинская армия это не вермахт образца 41-го года. Но тенденция 5-7-кратного превосходства над ополчением при решительном ударе даст результат», - предположил Стрелков.