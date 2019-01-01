Стрелков предрёк захват Донбасса за двое суток
Экс-министр обороны ДНР в эфире НСН пояснил, почему Киев до сих пор не идет на силовое решение проблем юго-востока Украины.
На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим понадобится меньше суток. Такую позицию озвучил в эфире украинского ТВ бывший командующий операцией объединённых сил Украины (ООС) Сергей Наев.
По его словам, в таком случае главным является «очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться, а на освобождённой территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры.
Бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР, глава общественного движения «Новороссия» Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что такой вариант развития событий возможен, но только сроки операции он несколько увеличил.
«Насчет суток, это он загнул, но за двое-трое суток, если российские силы не поддержат, пожалуй, справятся. Смогут взять под контроль большую часть территории. За сутки не сумеют справиться, просто потому, что украинская армия это не вермахт образца 41-го года. Но тенденция 5-7-кратного превосходства над ополчением при решительном ударе даст результат», - предположил Стрелков.
При этом экс-командующий ООС Наев заявил, что Украина не пытается захватить территорию Донбасса, но предпочитает идти дипломатическим путем. Игорь Стрелков уверен, что причина-то совсем в другом.
«Нельзя сказать, что Украину сдерживает только желание решить все мирным дипломатически путем, Киев опасается вмешательства вооруженных сил России, с которыми страна воевать пока не готова. Если была бы гарантия того, что Москва не вмешается, Украина бы ударила всеми силами, провела показательную бойню», - уверен командир ополченцев в восставшем Славянске и министр обороны ДНР 2014 году.
Ранее советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам нацбезопасности Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет. При этом возвращение территорий военным путем невозможно, подчеркнул он, поскольку операция повлечет за собой огромные человеческие потери, а партнеры «отвернутся от Украины».
Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. За эти годы, по данным ООН погибло более 10 тысяч мирных граждан.
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