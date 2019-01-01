Царёв рассказал, кто дискредитирует Зеленского
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв объяснил в эфире НСН, почему не стоит принимать всерьез заявления о возвращении Донбасса Украиной.
Военный советник избрaнного президентa Укрaины Влaдимирa Зеленского Ивaн Aпaршин сообщил, что госудaрство сможет вернуть Донбaсс уже через пять лет.
Вместе с этим Aпaршин отметил, что aнaлогичный вопрос с Крымом удaстся решить позже. По его словaм это «перспективa более отдaленнaя» Он добaвил, что не видит способ вернуть территории военным путем. По словaм советникa, шaнс воплощения этого сценaрия был упущен пять лет нaзaд.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв заявил НСН, что к заявлениям Ивана Апаршина не стоит прислушиваться из-за коррупционного следа в биографии политика.
«Я бы вообще не прислушивался к заявлениям Ивана Апаршина. Это человек с явно коррупционным следом. Был при бывшем министре обороны, ныне лидере партии «Гражданская позиция» Анатолии Гриценко, обслуживал его интересы и зарабатывал для него, используя коррупционные схемы. Поэтому Гриценко рекомендовал его как близкого человека Владимиру Зеленскому. Зеленский представил Апаршина в своей двадцатке людей, которые в его команде будут заниматься Украиной. Он подается как человек, который будет министром обороны или руководителем «Укроборонпромом». Я не думаю, что Зеленскому стоит сотрудничать с этим человеком. Иначе он получит историю, которая была у Петра Порошенко с Гладковскими-Свинарчуками, скандально известными участниками коррупционной схемы разворовывания средств «Укроборонпрома»», - считает эксперт.
По мнению Олега Царева, заявление Ивана Апаршина напрямую не имеет отношения к Донбассу. Представитель команды Зеленского преследует карьерные цели.
«Апаршин очевидно дискредитирует Зеленского своими непродуманными высказываниями. Цель только одна – стать медийной персоной и получить выгодное назначение», - заявил экс-спикер парламента Новороссии .
Ранее официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в беседе с НСН опроверг заявление командующего т.н. «Операцией объединенных сил» (ООС) Сергея Наева о взятии под контроль Украины пяти населенных пунктов самопровозглашенных ДЛН и ДНР общей площадью до 24 км².
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