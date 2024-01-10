В Киеве найдены мертвыми бывшая замгенпрокурора Колинько и ее дочь
В столице Украины обнаружили тела экс-заместителя генерального прокурора страны Ольги Колинько и ее дочери, пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тела женщин обнаружили в их квартире. О причинах и обстоятельствах смерти не сообщается.
По информации издания, 71-летнюю Колинько обнаружили 10 января. Работники ЖКХ в присутствии полиции взломали дверь в квартиру.
Бывшая замгенпрокурора была тяжело больна. За ней ухаживала дочь.
В конце декабря в Киеве нашли тело врача из Великобритании Кэтрин Мельничук. Она служила в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщает «Радиоточка НСН».
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