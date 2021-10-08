В Киеве найден мертвым депутат Рады Антон Поляков
Депутат Верховной рады Антон Поляков, исключенный из партии «Слуга народа», обнаружен мертвым в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным киевской полиции, 33-летнему парламентарию стало плохо в такси. Врачи скорой помощи пытались реанимировать Полякова, однако констатировали его смерть, отмечает RT.
Правоохранители начали уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».
В ноябре 2020 года Полякова исключили из «Слуги народа» за отказ голосовать за законопроекты, по которым фракция приняла общее решение. Парламентарий также являлся членом комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики и руководил подкомитетом по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования ОПК.
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