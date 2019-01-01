Политолог: Националист Зеленский - тот же Порошенко, только в профиль

Немецкая газета Deutsche Welle вышла с предупреждением, что в Верховную Раду были избраны представители националистической партии «Украинское объединение патриотов» (УКРОП), которую поддерживал олигарх Игорь Коломойский.

Самый вопиющий факт, по мнению немецких журналистов, в том, что националисты избраны в парламент Раду по одномандатным округам в Днепропетровской, Волынской и Ивано-Франковской областях от президентской «Слуги народа. На западе страны позиции партии «УКРОП» на прошлых выборах были особенно сильны.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН отметил, что ничего необычного в этом не видит, так как Зеленский вовсе не чужд националистических взглядов.

«Уточню, в списке Зеленского много националистов, и сам он выступает с националистической программой, мало чем отличающейся программы Порошенко. Она же, но только в профиль. При этом есть те, кто считает нынешнего президента недостаточно жестким политиком. Так что не вижу ничего нового, что кто-то, придерживающийся националистических взглядов, прошел в Раду по мажоритарным округам. Это никак не повлияет на расклад сил», - уверен Ищенко.