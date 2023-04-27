Генерал Ретунский: новая тактика военных РФ доставляет ВСУ большие проблемы

Бывший командующий 16-й воздушной армией, генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский в беседе с газетой «Московский комсомолец» рассказал о причинах паники в рядах ВСУ.

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Военный обратил внимание на комплексное применение российской авиацией групп тактического назначения. Массовый вылет самолетов доказал свою эффективность, отметил Ретунский.

По его словам, часть самолетов вскрывают объекты ПВО. Другие их уничтожают.

«Не сомневаюсь, что эта тактика доставляет большие проблемы ВСУ», - заключил военный.

Планируемое контрнаступление ВСУ станет последним шансом Киева доказать Западу, что Украине еще можно помочь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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